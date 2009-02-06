У Донецьку розпочався набір волонтерів на юнацький Євро-2009

У Донецьку оголошено набір волонтерів для участі в підготовці й проведенні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу серед юнаків (U19), який пройде в Донецькій області з 21 липня до 2 серпня 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, участь у конкурсі можуть узяти всі бажаючі віком від 18 до 35 років.

Серед основних вимог до волонтерів - хороше знання іноземних мов (англійської, французької, німецької або мови іншої країни, чия збірна бере участь у турнірі), кандидат має бути відповідальним, мотивованим, комунікабельним і вміти швидко реагувати в разі виникнення нестандартних ситуацій.

Окремо потрібна відсутність у кандидата проблем із законом і можливість працювати волонтером протягом турніру і якийсь час до проведення турніру - в ході підготовчого етапу й професійного навчання.

Заявки приймаються до 15 березня.

Після проведення турніру кожен волонтер одержить сертифікат, кращі з них будуть відзначені, а також внесені до банку даних волонтерів Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.