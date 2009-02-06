Таблоїд заплатив Матерацці за приписані йому слова про Зідана

Захисник міланського "Інтеру" і збірної Італії Марко Матерацці одержав від британського таблоїду The Sun грошову компенсацію, сума якої не розголошується. Футболіст звинуватив видання в тому що, висвітлюючи його конфлікт з колишнім капітаном національної команди Франції Зінедіном Зіданом, який виник у фіналі чемпіонату світу 2006 року, воно приписало спортсменові ті слова, яких він не говорив. Про це повідомляє AFP.

Нагадаємо, що за десять хвилин до кінця фінального матчу Зідан і Матерацці обмінялися репліками, після чого француз ударив італійського захисника в груди і був видалений з поля, а збірна Італії виграла ЧС-2006 за пенальті. Після цього інциденту The Sun надав своїм читачам "переклад" знаменитої фрази: нібито Матерацци назвав Зідана "сином терористичної повії".

Матерацці подав позов ще 2007 року, проте представники The Sun погодилися на позасудове врегулювання справи і виплатили футболістові шестизначну суму. Крім того, в травні 2008 року газета оприлюднила вибачення. Також футболіст звинуватив у наклепі й інші британські видання - Daily Star і Daily Mail. Захисник виграв обидві справи, а газети також принесли йому свої вибачення і відшкодували збиток.

Конфлікт Матерацці й Зідана призвів до виникнення маси чуток про те, що насправді італієць сказав колишньому капітанові збірної Франції. За кілька місяців після завершення ЧС-2006 Матерацці зізнався, що образив сестру Зідана. Він приніс футболістові свої вибачення, заявивши, його вислів був просто емоційним поривом.

Лента.ру