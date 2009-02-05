ФФУ та Аdidas підписали угоду про спонсорську підтримку футбольних збірних України

Федерація футболу України та компанія Аdidas уклали угоду про довгострокове співробітництво до кінця 2016 року, згідно з якою Аdidas стає Офіційним постачальником спортивної екіпіровки для всіх футбольних збірних України.

Як передає кореспондент УНІАН, контракт підписали сьогодні у Києві президент ФФУ Григорій СУРКІС та голова ради директорів Аdidas Group Герберт ХАЙНЕР.

“Ми сьогодні змінюємо технічного спонсора і сьогодні до родини українських брендів входить ще один, без сумніву, видатний бренд... Аdidas – це один із тих китів, на яких тримається сучасний футбол”, - сказав Г.СУРКІС. Він наголосив, що сам приїзд до України топ-менеджера такої відомої компанії свідчить про те, якого значення Аdidas надає перспективам співпраці з українським футболом.

З іншого боку, зауважив президент ФФУ, подібна угода стала можливою лише завдяки успіхам українських футбольних клубів у престижних європейських чемпіонатах та високим досягненням національних збірних. “Ще 5-7 років тому ми не були готові до співпраці з таким технічним спонсором, тому що не могли забезпечити йому адекватні пропозиції”, - зазначив він.

Г.СУРКІС акцентував увагу, що за контрактом Аdidas забезпечить формою всі 15 українських футбольних збірних (національні чоловічу і жіночу, молодіжні, юнацькі та дівочі, футзальну, з пляжного футболу, студентську та з вадами здоров’я – УНІАН). А крім цього, відповідаючи на запитання, президент ФФУ пообіцяв таку ж форму і гравцям журналістської збірної з футболу.

За словами президента ФФУ, лише на екіпіровку новий спонсор витратив близько 1 млн. євро, але, крім неї, угодою передбачено фінансові бонуси з боку компанії за перемогу збірних на турнірах під егідою ФІФА та УЄФА. Також Федерація футболу має право на отримання 10% прибутків від спільних продажів продукції.

Зі свого боку голова ради директорів Аdidas Group Г.ХАЙНЕР зауважив, що компанія вже багато досягла на українському ринку і висловив переконання, що співробітництво з ФФУ дозволить їй закріпити свої позиції в Україні. “Ми пишаємося співробітництвом з ФФУ і можливістю зробити свій вклад у розвиток українського футболу”, - сказав він, додавши, що Аdidas – це, в першу чергу, спортивний бренд.

Г.ХАЙНЕР повідомив, що футбольна форма виконана у синьо-жовтих кольорах із найкращого матеріалу, який забезпечує максимальну зручність та комфорт футболістам під час гри. Він також зазначив, що дизайн форми буде дещо змінюватися щороку за згодою з Федерацією футболу. Крім цього, за словами топ-менеджера компанії, нова форма національної збірної з футболу вже завезена в Україну і сьогодні після обіду її можна придбати у фірмових магазинах Аdidas.

Щодо випробування нової екіпіровки українськими футболістами, то національна збірна вийде на поле у формі Аdidas вже 10 лютого на Кіпрі в матчі проти збірної Словаччини на 12-му Міжнародному турнірі Футбольної асоціації Кіпру.

На завершення церемонії підписання угоди Г.СУРКІС та Г.ХАЙНЕР обмінялися подарунками. Президент ФФУ подарував гостю українську вишиванку з логотипом Федерації футболу та том “Кобзаря”, а голова ради директорів Аdidas Group - нову футболку української збірної та “Золоту бутсу” виробництва Аdidas.

Довідка УНІАН. Аdidas Group – німецька компанія, філіали якої знаходяться у понад 115 країнах світу, а продукція реалізовується у більш ніж 160 країнах. Власна роздрібна мережа компанії в Україні налічує понад 100 магазинів.

Аdidas також співпрацює з футбольними федераціями таких країн, як Аргентина, Франція, Німеччина, Росія та іншими. В екіпіровці компанії виступають “Челсі”, “Мілан”, “Ліверпуль” та низка інших відомих клубів. З вітчизняних можна назвати “Динамо” (Київ) та “Металіст” (Харків).