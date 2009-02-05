ФФУ та Аdidas підписали угоду про спонсорську підтримку футбольних збірних України
Аdidas став Офіційним постачальником спортивної екіпіровки до 2016 року
Федерація футболу України та компанія Аdidas уклали угоду про довгострокове співробітництво до кінця 2016 року, згідно з якою Аdidas стає Офіційним постачальником спортивної екіпіровки для всіх футбольних збірних України.
Як передає кореспондент УНІАН, контракт підписали сьогодні у Києві президент ФФУ Григорій СУРКІС та голова ради директорів Аdidas Group Герберт ХАЙНЕР.
“Ми сьогодні змінюємо технічного спонсора і сьогодні до родини українських брендів входить ще один, без сумніву, видатний бренд... Аdidas – це один із тих китів, на яких тримається сучасний футбол”, - сказав Г.СУРКІС. Він наголосив, що сам приїзд до України топ-менеджера такої відомої компанії свідчить про те, якого значення Аdidas надає перспективам співпраці з українським футболом.
З іншого боку, зауважив президент ФФУ, подібна угода стала можливою лише завдяки успіхам українських футбольних клубів у престижних європейських чемпіонатах та високим досягненням національних збірних. “Ще 5-7 років тому ми не були готові до співпраці з таким технічним спонсором, тому що не могли забезпечити йому адекватні пропозиції”, - зазначив він.
Г.СУРКІС акцентував увагу, що за контрактом Аdidas забезпечить формою всі 15 українських футбольних збірних (національні чоловічу і жіночу, молодіжні, юнацькі та дівочі, футзальну, з пляжного футболу, студентську та з вадами здоров’я – УНІАН). А крім цього, відповідаючи на запитання, президент ФФУ пообіцяв таку ж форму і гравцям журналістської збірної з футболу.
За словами президента ФФУ, лише на екіпіровку новий спонсор витратив близько 1 млн. євро, але, крім неї, угодою передбачено фінансові бонуси з боку компанії за перемогу збірних на турнірах під егідою ФІФА та УЄФА. Також Федерація футболу має право на отримання 10% прибутків від спільних продажів продукції.
Зі свого боку голова ради директорів Аdidas Group Г.ХАЙНЕР зауважив, що компанія вже багато досягла на українському ринку і висловив переконання, що співробітництво з ФФУ дозволить їй закріпити свої позиції в Україні. “Ми пишаємося співробітництвом з ФФУ і можливістю зробити свій вклад у розвиток українського футболу”, - сказав він, додавши, що Аdidas – це, в першу чергу, спортивний бренд.
Г.ХАЙНЕР повідомив, що футбольна форма виконана у синьо-жовтих кольорах із найкращого матеріалу, який забезпечує максимальну зручність та комфорт футболістам під час гри. Він також зазначив, що дизайн форми буде дещо змінюватися щороку за згодою з Федерацією футболу. Крім цього, за словами топ-менеджера компанії, нова форма національної збірної з футболу вже завезена в Україну і сьогодні після обіду її можна придбати у фірмових магазинах Аdidas.
Щодо випробування нової екіпіровки українськими футболістами, то національна збірна вийде на поле у формі Аdidas вже 10 лютого на Кіпрі в матчі проти збірної Словаччини на 12-му Міжнародному турнірі Футбольної асоціації Кіпру.
На завершення церемонії підписання угоди Г.СУРКІС та Г.ХАЙНЕР обмінялися подарунками. Президент ФФУ подарував гостю українську вишиванку з логотипом Федерації футболу та том “Кобзаря”, а голова ради директорів Аdidas Group - нову футболку української збірної та “Золоту бутсу” виробництва Аdidas.
Довідка УНІАН. Аdidas Group – німецька компанія, філіали якої знаходяться у понад 115 країнах світу, а продукція реалізовується у більш ніж 160 країнах. Власна роздрібна мережа компанії в Україні налічує понад 100 магазинів.
Аdidas також співпрацює з футбольними федераціями таких країн, як Аргентина, Франція, Німеччина, Росія та іншими. В екіпіровці компанії виступають “Челсі”, “Мілан”, “Ліверпуль” та низка інших відомих клубів. З вітчизняних можна назвати “Динамо” (Київ) та “Металіст” (Харків).