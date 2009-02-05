Генсек УЄФА відзначив великий потенціал Львова у підготовці до Євро-2012

Львів має великий потенціал у підготовці до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час під час брифінгу у Львівському аеропорту генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР і зазначив: «хоча необхідним «ключиком» для того, щоб Львів приймав Євро-2012, є стадіон, будівництво якого ведеться згідно з графіком».

«У світі економічна криза, однак в Україні на належному рівні триває підготовка до Євро-2012, що дає підстави для оптимізму. Я не маю права порівнювати Львів з іншими містами, які готуються до Євро-2012, але хочу відзначити великий потенціал Львова у підготовці до проведення чемпіонату, а також я був приємно вражений цим старовинним містом. Це є справжня європейська столиця!», - наголосив перед відльотом до Кракова Д.ТЕЙЛОР.

У книзі почесних гостей Львова генсек УЄФА залишив відгук. Він зазначив, що «за цей короткий час ми багато дізналися про історію і культуру Львова, який справді є однією зі столиць Центральної Європи. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб повернутися сюди знову і знову, щоб пересвідчитися, що місто і надалі зростає як великий туристичний центр».

Сьогодні у Львівській міській раді Д.ТЕЙЛОРУ було презентовано підготовку Львова до Євро-2012. Під час презентації генеральному секретареві УЄФА представили загальний стан підготовки до Євро-2012, зокрема щодо готелів, транспорту, фан-зон. Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ подарував високим гостям, членам делегації вишиті сорочки.