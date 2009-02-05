Керівництво Одеси каже, що Міноборони не віддає їм стадіон

Керівництво Одеси звинувачує Міністерство оборони у невиконанні зобов`язань щодо передачі в комунальну власність міста відомчого стадіону «СКА».

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, про це повідомив заступник директора департаменту з підготовки до проведення в Одесі Євро-2012 Марат ЯКУПОВ, коментуючи візит делегації УЄФА на чолі з Генеральним секретарем Девідом ТЕЙЛОРОМ.

“Вже під час цього візиту було вирішене одне з важливих питань. Гравці футбольного клубу «Чорноморець» на час проведення реконструкції їх основного стадіону зможуть проводити тренування і офіційні зустрічі на стадіоні «Спартак»”, - сказав М.ЯКУПОВ.

Він додав, що 5 лютого мер Одеси Едуард ГУРВІЦ підпише відповідне розпорядження.

За словами М.ЯКУПОВА, “необхідність підписання такого розпорядження міським головою викликана позицією Міністерства оборони України, яке так і не виконало обіцянки про передачу стадіону «СКА» в комунальну власність, незважаючи на виконання керівництвом Одеси всіх вимог Міноборони”.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою уряду на стадіоні "Чорноморець" проводитися реконструкція в рамках підготовки до прийому матчів Євро-2012. На цей період резервною ареною однойменного футбольного клубу має стати стадіон «СКА», який перебуває у веденні Міноборони, позиція якого полягає в тому, що стадіон «СКА» може бути передано місту лише після надання 60 квартир одеським військовослужбовцям-першочерговикам.

30 жовтня минулого року під час робочої поїздки до Одеси міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ повідомив про досягнуті домовленості з міським керівництвом. «Це питання довго не вирішувалося, тому що не було домовленості про «компенсаційну основу». Але ми ухвалили спільне рішення, що впродовж десяти днів підпишемо договір між міністром оборони і Одеським міським головою про передачу комплексу стадіону СКА в обмін на 60 квартир для військовослужбовців гарнізону», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.