Генсек УЄФА задоволений підготовкою Одеси до Євро-2012

Генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР, який відвідав Одесу з офіційним візитом, залишився задоволений підготовкою міста до фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН заступник директора муніципального Департаменту з підготовки та проведення в Одесі фінальної частини чемпіонату з футболу «Євро- 2012» Марат ЯКУПОВ.

За його словами, Д.ТЕЙЛОРУ сподобався не тільки стадіон, а й місце для планованого розміщення фан-зони – Куликове Поле. Була і ще одна перевага Одеси, яку виокремив Генсек УЄФА. «Вона полягає в тому, що Одеса давно знає, як приймати велику кількість туристів, що й дає їй переваги», - зазначив М.ЯКУПОВ.

Заступник директора департаменту також зазначив, що в Генерального секретаря УЄФА Д.ТЕЙЛОРА залишилося позитивне враження від загальної підготовки України до фіналу Євро-2012. «Д.ТЕЙЛОР сказав, що видно прогрес і відданість ідеї проведення чемпіонату у представників усіх міст України й Одеси зокрема», - наголосив М.ЯКУПОВ.

Як повідомлялося, у травні поточного року УЄФА має затвердити остаточний перелік міст, які прийматимуть фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу-2012.

Делегація УЄФА під керівництвом генерального секретаря УЄФА Д.ТЕЙЛОРА з інспекцією відвідала 2-5 лютого п`ять українських міст - Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одесу та Львів.