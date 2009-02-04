УЄФА за відміну вікового ліміту для футболістів на Олімпійських іграх

УЄФА висловив повну підтримку ФІФА, що запропонувала відмінити правило, згідно з яким учасники Олімпійських ігор можуть включати в заявку футболістів старших визначеного вікового ліміту, повідомляє uefa.com.

Згідно нинішньому регламенту Олімпійських ігор, кожна команда має право включити до заявки на турнір до трьох футболістів, чий вік перевищує 23 роки. Проте президент ФІФА Йозеф БЛАТТЕР виступив з пропозицією відмінити це правило, і УЄФА підтримав ідею швейцарця.

Крім того, європейський футбольний союз висловив схвалення ідеї знизити віковий ліміт учасників футбольного турніру Олімпіади з 23 до 20 років.