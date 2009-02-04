У Львові почали працювати над розвитком території навколо стадіону

У Львові для розроблення та реалізації концепції розвитку території навколо стадіону до ЄВРО 2012 міський голова утворив спеціальну робочу групу, яка працюватиме над її економічними та правовими засадами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради, до кінця лютого мають бути підготовлені пропозиції щодо інвестиційних проектів, які згодом будуть представлені на міжнародних економічних форумах.

Також буде розроблено відповідну землевпорядну документацію для відведення земельних ділянок, які будуть виставлені на аукціоні.

Крім цього, робоча група координуватиме процес планування та забудови території навколо стадіону з сільськими радами с.Зубри, с.Сокільник та Пустомитівською районною адміністрацією.

До складу групи увійшли керівники профільних департаментів та управлінь міської ради, голови вищезазначених сільських рад, райдержадміністрації, керівник архітектурної планувальної майстерні ДП «Містопроект» та начальник управління Держкомзему у Львівській області.