“Adidas” одягне футбольні збірні України

Всесвітньо відомий виробник спортивної форми й одягу компанія Adidas приєдналася до «Команди найкращих брендів» в підтримку футбольних збірних України і завтра, 5 лютого, підпише спонсорську угоду з Федерацією футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, в урочистій церемонії візьмуть участь президент ФФУ Григорій СУРКІС, голова ради директорів Adidas Group Герберт ХАЙНЕР та головний тренер національної збірної України Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО.

Прес-конференція з нагоди підписання угоди між Федерацією футболу України та компанією Adidas розпочнеться о 12.00 год. в Будинку футболу (Київ, пров. Лабораторний, 7-а).

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