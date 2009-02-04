Генсек УЄФА задоволений підготовкою Дніпропетровська до Євро-2012

Генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР задоволений підготовкою Дніпропетровська до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТЕЙЛОР заявив 3 лютого журналістам по завершенні візиту до Дніпропетровська на чолі делегації УЄФА.

Д.ТЕЙЛОР відзначив злагоджену роботу влади Дніпропетровська та регіону з підготовки проведення фінальних ігор футбольного чемпіонату.

За словами генсека УЄФА, він не сумнівається у тому, що Дніпропетровськ буде серед чотирьох українських міст, які прийматимуть Євро-2012.

Д.ТЕЙЛОР на чолі делегації УЄФА та за участі віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА і президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА сьогодні у Дніпропетровську відвідали аеропорт, готелі міста, зокрема, розважальний комплекс на набережній Дніпра, на місці якого планується побудувати п’ятизірковий готель на 540 номерів.

Делегація оглянула Фестивальний причал на Дніпрі, де знаходитиметься фан-зона для вболівальників та відвідала Центральний залізничний вокзал міста, де був презентований план його реконструкції.