Львів презентував Концепцію фан-зон

У Львові презентували Концепцію фан-зон до чемпіонату Європи з футболу 2012 року, підготовлену департаментом ЄВРО 2012 міської ради спільно з львівськими вузами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, родзинкою проекту є те, що до розробки фан-зон місто залучило молодь, яка і є основною частиною футбольних вболівальників.

Зокрема, за співпраці з Національним університетом «Львівська Політехніка» було розроблено дизайн предметного середовища фан-зони закритого типу на площі Ринок. На основі аналізу досвіду функціонування фан-зон під час проведення ЄВРО 2008 та Чемпіонату Світу 2006, запропоновано її функціональне зонування та зразки елементів візуальної ідентифікації.

В департаменті ЄВРО 2012 прогнозують, що загальна кількість вболівальників, котрі приїдуть до Львова, може становити від 260 до 480 тис. чол. на кожну гру. Також прогнозується приїзд до 25% фанів із західних областей України. І лише частина з них матиме змогу придбати квитки та переглядати матчі безпосередньо на стадіоні.

У концепції роботи фан-зон особливу увагу приділяється правилам поведінки у них, їх медичному забезпеченню та налагодженню системи безпеки, а також збереженню архітектури міста. Тому на сьогодні відбувається обговорення та узгодження цієї концепції із представниками МНС, МВС, управління охорони здоров’я та департаментом містобудування.

Крім цього, Національний університет ім. І.Франка вже розпочав роботу над проектом «EUROLANG2012», основна мета якого розробка програм для вивчення основ української та польської мов серед європейських вболівальників. Путівники з інформацією про країни проведення та приймаючі міста, а також буклети з найбільш уживаними у розмовній мові фразами розповсюджуватимуться серед клубів вболівальників у 24 країнах Європи.