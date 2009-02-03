Мінтранс розраховує на прискорення реконструкції Львівського аеропорту

Міністерство транспорту і зв`язку України розраховує на прискорення початку реконструкції аеродрому Міжнародного аеропорту «Львів». Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, наприкінці січня розпорядженням голови Львівської обласної держадміністрації в постійне користування ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» було передано земельну ділянку загальною площею 11,87 га земель запасу Сокільницької сільської ради Пустомитівського району.

«Це дозволить прискорити початок підготовчих робіт з продовження злітно-посадочної смуги аеродрому на 700 м, що відповідатиме вимогам безпеки Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)», - наголошується в повідомленні.

Крім того, в Мінтрансзв’язку нагадують, що прискорить початок будівництва також проект розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження проекту і титулу будівлі й реконструкції аеродрому ДП «Міжнародний аеропорт «Львів», який схвалено на засіданні КМУ 28 січня і направлено на оформлення відповідно до регламентних вимог.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Міжнародний аеропорт Львів»: сфера управління – Міністерство транспорту і зв`язку України. Аеродром загального базування, класу В, штучна злітно-посадочна смуга розміром 2510 Х 45м (змішане покриття: цементобетон, посилений асфальтобетоном). Аеродром придатний для експлуатації повітряних суден типу Іл-62, Іл-76, Ту-154, В-737, А-320 з обмеженнями і класом нижче без обмежень цілодобово. В аеропорту відкрито пункт пропуску через державний кордон для міжнародного повітряного сполучення. Аеровокзал пропускною спроможністю – 200 пас./год.