Харків гарантував УЄФА повне фінансування підготовки до ЧЄ-12

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ надав генеральному секретареві УЄФА Девіду ТЕЙЛОРУ гарантії в тому, що програма підготовки Харкова до Євро-2012 з державного бюджету буде профінансована повністю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН, свою оцінку процесу підготовки Харкова до проведення ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. А.АВАКОВ висловив сьогодні під час зустрічі з делегацією інспекторів УЄФА, яку очолює Д.ТЕЙЛОР.

Говорячи про реконструкцію стадіону «Металіст», А.АВАКОВ відзначив, що після введення в експлуатацію трибуни цього спортивного комплексу зможуть прийняти близько 42 тисяч глядачів, у тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями, для яких буде обладнано спеціальні місця.

«Загальна вартість реконструкції становить 403 мільйонів гривень. Зокрема, в 2008 році ми освоїли 80 мільйонів гривень і йдемо згідно з планом. Фінансування здійснюється за рахунок коштів муніципального міського бюджету, обласного і державного бюджетів. Крім того, служби та інфраструктуру арени фінансує наш інвестор - пан ЯРОСЛАВСЬКИЙ, - повідомив А.АВАКОВ.

Губернатор також поінформував Д.ТЕЙЛОРА про підготовку тренувальних баз, розвиток транспортної інфраструктури та будівництво дитячої футбольної академії поряд зі стадіоном «Металіст».

«Обсяг фінансування будівництва академії близько 50 мільйонів гривень, половину з яких освоєно минулого року. Об`єкт буде повністю завершено вже в нинішньому році», - зазначив А.АВАКОВ.

Він висловив упевненість у тому, що програма підготовки Харківщини до проведення Євро-2012 буде повністю профінансована з боку бюджету. «Крім того, у нас немає підстав сумніватися у фінансовій компетентності нашого ключового інвестора, - заявив А.АВАКОВ . - А третя «лінія оборони» - це гарантії харківських банків, які, у разі чого, покриють розриви».

Як передає кореспондент УНІАН, інформуючи сьогодні на сесії депутатів Харківської облради про візит інспекторів УЄФА, А.АВАКОВ, зокрема, сказав: «У цілому вважаю, що нам вдалося захистити перед делегацією УЄФА – найбільш представницькою за всю історію, які тут у нас були, – наші позиції щодо готовності до Євро-2012».

Як повідомляв УНІАН, делегація УЄФА, яку очолює Д.ТЕЙЛОР, 3 лютого оглянула залізничний вокзал «Харків - пасажирський», стадіон «Металіст» та Міжнародний аеропорт «Харків». Експерти УЄФА побували, зокрема, на майдані Свободи в центрі Харкова, де буде утворена фан-зона під час матчів «Євро-2012», оглянули пам`ятники. Члени делегації відвідали також Благовіщенський кафедральний собор у Харкові.