Рівень підготовки Харкова до Євро-2012 вразив Генсека УЄФА

Генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР заявив, що він особисто і вся делегація УЄФА отримали великі враження у ході ознайомлення з процесом підготовки Харкова до проведення Євро-2012.

За інформацією сайту Харківської міської ради, свою оцінку стану підготовки Харкова до Євро-2012 Д.ТЕЙЛОР зробив після огляду міста і низки об’єктів його інфраструктури, які готуються до проведення ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Я і члени делегації вражені й самим містом, і тією підготовкою, яку сьогодні демонструють як єдина згуртована команда міська та обласна влада. Харків - одне з небагатьох міст, і не тільки України, де до цього заходу підійшли спільно, виважено і прагматично», - передає слова Д.ТЕЙЛОРА сайт міськради.

Делегація УЄФА, яку очолює Д.ТЕЙЛОР, оглянула залізничний вокзал «Харків-Пасажирський», стадіон «Металіст» та міжнародний аеропорт «Харків».

Експерти УЄФА побували, зокрема, на майдані Свободи в центрі Харкова, де буде утворена фан-зона під час матчів Євро-2012, оглянули пам`ятники засновникам Харкова, Тарасу Шевченку та Футбольному м`ячу. Члени делегації відвідали також Благовіщенський кафедральний собор.

Після знайомства з Харковом делегація вирушила літаком до Дніпропетровська.