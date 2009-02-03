Ющенко обіцяє допомогти Дніпропетровську з метрополітеном

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Секретаріату підготувати звернення до уряду з вимогою розглянути можливість продовження фінансування будівництва Дніпропетровського метрополітену.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, про це він сказав сьогодні, заслухавши доповідь голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктора БОНДАРЯ щодо поточної соціально-економічної ситуації в регіоні.

В.БОНДАР, зокрема, звернув увагу Президента на відсутність коштів у Держбюджеті-2009 на будівництво метрополітену в Дніпропетровську. Він зазначив, що виконання цього завдання має підвищити ефективність транспортної системи міста та його інфраструктури, значно поліпшити екологічний стан та збільшити надходження до державного і місцевого бюджетів.

В.БОНДАР також нагадав, що розмір необхідного бюджетного фінансування на зазначений напрямок у 2009 році має скласти близько 300 млн. грн.

За результатами доповіді голови ОДА В.ЮЩЕНКО доручив Секретаріату Президента підготувати звернення до уряду з цього питання.

Довідка УНІАН: наймолодший в Україні Дніпропетровський метрополітен, будівництво якого почалося у 1981 р., був відкритий наприкінці 1995 р. На сьогодні він складається лише з однієї гілки загальною довжиною 7,8 км із шістьма станціями.

До Євро-2012 обласна влада має намір ввести в експлуатацію ще три станції, які сполучатимуть залізничний вокзал з центром міста. У 2008 р. фінансування будівництва метрополітену було здійснено у повному обсязі в розмірі 44,5 млн. грн.