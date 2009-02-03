Президент вимагає негайного рішення по Дніпропетровському аеропорту

Президент Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності вжити невідкладних організаційних заходів щодо підготовки Дніпропетровського аеропорту і нагадує, що незважаючи на брак часу треба припинити зволікання з вирішенням питання власності аеропорту до березня 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, про це він заявив сьогодні на зустрічі з головою Дніпропетровської ОДА Віктором БОНДАРЕМ.

“Інакше Дніпропетровськ може втратити право приймати чемпіонат на своїй території”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

З метою прискорити виконання завдання, В.ЮЩЕНКО доручив Секретаріату Президента підготувати за його підписом звернення до Прем`єр-міністра, де чітко окреслити всі ризики у зв`язку зі зволіканням реконструкції аеропорту. Звернення також має містити вимогу невідкладно, після прийняття відповідного рішення РНБОУ, розглянути на засіданні уряду питання проведення приватизації державного пакета акцій ВАТ «Авіакомпанія «Дніпроавіа».

При цьому, наголосив Президент, до умов конкурсу необхідно обов`язково включити зобов`язання покупця підготувати аеропорт Дніпропетровська до авіаобслуговування фіналу ЄВРО-2012 (із подальшою передачею аеродромного комплексу до сфери управління Мінтрансзв`язку).

Як повідомляв УНІАН, єдиним проблемним питанням у підготовці Дніпропетровська до Євро-2012 є реконструкція аеропорту, що нині належить державі і не має коштів на проведення робіт. Зміна приналежності аеропорту можлива лише після рішення РНБОУ, на якому вже тривалий час наполягає влада міста та області.

Кінцевим терміном початку реконструкції аеропорту, який гарантує своєчасне завершення робіт, за розрахунками Дніпропетровської влади, є березень 2009 року.