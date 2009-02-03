Сьомін забрав 28 динамівців до Іспанії

У вівторок рано вранці, після чотириденного перебування в Києві, делегація ФК «Динамо» (Київ) вирушила до Іспанії, де в період з 3-го по 15-е лютого проведе другий учбово-тренувальний збір, повідомляє прес-служба клубу.

Місцем дислокації обраний добре знайомий по минулих роках готель «Westin La Quinta», в п`яти хвилинах їзди від якого розташований прекрасний тренувальний комплекс.

У складі делегації «Динамо» до Іспанії відправилися 28 футболістів:

воротарі: Богуш, Шовковський, Рибка;

захисники: Бетао, Діакате, Саблич, Ель Каддурі, Несмачний, Допілка, Михалик;

півзахисники: Гіоане, Юссуф, Вукоєвич, Нінкович, Корреа, Чернат, Алієв, Гусєв, Єременко, Морозюк, Кравченко, Діого Рінкон;

нападники: Бангура, Гільєрме, Мілевський, Ярмоленко, Зозуля, Кравець.

Відзначимо присутність серед гравців, які відправилися на збір Діого Рінкона, а також новачка - нападника Гільєрме. З тих футболістів, які перебували на першому зборі, в списку відсутні воротар Загладько, захисники Хачеріді та Сахневич. Також не працюватиме з командою Шацьких. Максим викликаний до розпорядження збірної Узбекистану, яка зіграє в кваліфікації Кубка світу-2010.

В рамках другого збору «Динамо» проведе ряд контрольних матчів. Першим суперником команди Юрія Сьоміна 6-го лютого стане чемпіон Росії – казанський «Рубін». Також на цю дату підшукується ще один суперник. Можливий контрольний матч 10-го лютого. А за день до повернення до Києва, 14-го лютого, динамівці поміряються силами з московським «Динамо».