«Арсенал» отримав Аршавіна за хвилини до закриття трансферного вікна

Пітерський "Зеніт" і лондонський "Арсенал" буквально за хвилини до закриття "трансферного вікна" домовилися про перехід до лондонського клубу російського футболіста Андрія Аршавіна

Остаточно назвати операцію такою, що відбулася можна тільки сьогодні, коли Прем`єр-ліга затвердить підписаний напередодні договір. Агентство Франс-прес стверджує, що договір підписаний до червня 2012 року. Сума трансферу склала 12 мільйонів фунтів стерлінгів. Проте прес-секретар "Зеніту" заявляє, що сума набагато більша, а джерела в "Зеніті" говорять про 16,5 мільйонів фунтів.

Эхо Москвы