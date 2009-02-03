У Харкові Генсеку УЄФА повідомили, що стадіон буде готовий вже у грудні

Президент Федерації Футболу України Григорій СУРКІС повідомив генеральному секретарю УЄФА Девіду ТЕЙЛОРУ, що реконструкцію стадіону «Металіст» у Харкові буде завершено на півроку раніше – цей об’єкт буде зданий в експлуатацію не в липні 2010 року, як передбачено планом підготовки до Євро-2012, а в грудні 2009 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, ця інформація пролунала сьогодні під час робочої зустрічі голови ОДА Арсена АВАКОВА з представниками інспекційної групи УЄФА на чолі з генсекретарем УЄФА Д.ТЕЙЛОРОМ.

Учасники зустрічі обговорили питання підготовки до проведення матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року у Харкові.

У своєму виступі Г.СУРКІС особливо наголосив на конструктивній співпраці обласної та міської влади. «У питаннях підготовки до «Євро» харківська влада демонструє динаміку і є прикладом синхронності дій», - сказав Г.СУРКІС.

При цьому він зазначив, що «здивований і захоплений багато чим з того, що побачив і почув у Харкові».

У зустрічі також взяли участь віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, заступник голови Харківської ОДА Сергій СТОРОЖЕНКО і президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.