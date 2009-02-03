МВС та країни Євросоюзу спільно слідкуватимуть за фанами-ультрас

В рамках підготовки до проведення в України фіналу Чемпіонату Європи 2012 року Міністерство внутрішніх справ України планує в цьому році створити інформаційні пункти для обміну інформацією з країнами Євросоюзу щодо футбольних вболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час робочої зустрічі з делегацією експертів країн ЄС з питань діяльності Національних футбольних інформаційних пунктів повідомив начальник Департаменту громадської безпеки МВС України Володимир МАЄВСЬКИЙ.

За його словами, наразі в міністерстві активно триває робота з формування бази даних осіб, схильних до протиправних проявів під час проведення футбольних матчів.

До такого контингенту, пояснив він, належать скинхеди, фанати, футбольні хулігани тощо.

Він зауважив, що зазначену базу планується у першому півріччі 2009 року ввести до складу єдиної інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України.

Водночас, В.МАЄВСЬКИЙ зауважив, що на сьогоднішній день проблемним питанням створення такої бази є відсутність законодавчого визначення категорій «фанат», «ультрас», «скинхед», «расист».

«Нам цікаво, як в Євросоюзі ведеться профілактична робота, щоб ми могли впровадити у повсякденну діяльність роботу національних пунктів у випадках проведення чемпіонатів, а також міжнародних матчів», - сказав він.

У свою чергу, керівник футбольного підрозділу МВС Бельгії Джо ВАНХЕК зауважив, що така мережа інформаційних пунктів створена по всій Європі і дозволяє швидкий обмін інформацією на міжнародному рівні про пересування вболівальників тощо.

Водночас, В.МАЄВСЬКИЙ зауважив, що особливу увагу сьогодні МВС приділяє фан-клубам прем’єр-ліги, які є численними, і які виїжджають на футбольні матчі.

Також В.МАЄВСЬКИЙ зазначив, що позитивним досвідом, який цілеспрямовано впроваджується в роботу МВС України є досягнення Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, де за два роки функціонування аналогічної бази даних поставлено на облік майже 90% футбольних вболівальників.

За його словами, наразі з метою протидії протиправним проявам під час проведення масових заходів, зокрема, футбольних матчів, розроблено законопроект, який передбачає підвищення відповідальності за порушення громадського порядку під час спортивних заходів.

В контексті цього він пояснив, що зокрема в Польщі існує чітке розмежування відповідальності за порушення громадського порядку під час спортивних заходів, включаючи кримінальну відповідальність. У нас же за такі порушення передбачена лише адміністративна відповідальність у вигляді 18 грн. штрафу.