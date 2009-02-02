Негода змусила «Укрзалізницю» призупинити підготовку до Євро-2012

З початку року роботи з підготовки залізничної інфраструктури до Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 не проводяться через невідповідність погодних умов. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, відповідно до чинних нормативних документів, ремонтні роботи з використанням колійної техніки, а також роботи з електричних випробувань проводяться при температурі не нижче +5 °С.

За словами першого заступника генерального директора «Укрзалізниці» Миколи ЛУХАНІНА, тимчасове припинення робіт не вплине негативно на підготовку до Євро-2012, оскільки план робіт, запланований на 2008 рік, перевиконаний.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Польща дістали право стати господарями фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року 18 квітня 2007 р. Виконавчий комітет УЄФА 26 вересня 2008 р. прийняв остаточне рішення про проведення Євро-2012 в цих двох державах, хоча інспектори УЄФА висловили критичні зауваження з приводу темпів підготовки інфраструктури до чемпіонату.

Офіційні джерела УЄФА повідомили, що рішення про проведення турніру в Україні і Польщі є остаточним і сумнівів щодо перенесення Чемпіонату в інші країни немає, хоча ЗМІ писали про можливість проведення Євро-2012 в інших країнах, приміром, у Німеччині.