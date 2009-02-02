Львівським стадіоном зацікавився один з організаторів ЧС-2006 та ЧЄ-08

Міжнародна консалтингова компанія IMG Consulting, один з організаторів Чемпіонату світу з футболу 2006 року в Німеччині та Євро-2008 в Швейцарії/Австрії, висловила бажання управляти львівським стадіоном та облаштувати ділянку довкола нього.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, сьогодні, 2 лютого, представники IMG проведуть перемовини щодо можливості їх участі у даному проекті.

Компанія, зокрема, готова працювати за трьома напрямками. Перший – розробка бізнес-плану проекту, який дасть змогу побачити окупність та рентабельність його функціонування. Компанія прорахує максимальні потужності стадіону та розробить схему і шляхи його заповнення.

Другий напрямок -– компанія готова надати консультаційні послуги щодо управління стадіоном після його будівництва, щоб отримати максимальну віддачу від функціонування стадіону.

Третій напрямок – залучення інвесторів до реалізації інвестиційних проектів на території довкола стадіону. Даний напрямок реалізується завдяки численним зв’язкам компанії.

За словами голови IMG Consulting Стефана МІЛЛЕРА, компанія вже понад 30 років залучена в спорт і розваги, особливо футбол та дорадництво з питань стадіонів, управління та маркетинг і її фахівці готові розпочати роботу вже найближчим часом. “Ми переконані, що ми є добрими партнерами, оскільки не вимагаємо задоволення якихось конкретних інтересів. Ми також переконані, що володіємо досвідом, набутим під час FIFA World Cup 2006 в Німеччині та UEFA EURO 2008 в Швейцарії/Австрії, яким готові поділитися», – скаазв С.МІЛЛЕР.

Довідка про IMG. IMG Consulting – є однією з найбільших у світі компаній по управлінню і маркетингу в сфері світового спорту та індустрії розваг. Вона представлена в понад 30 країнах і є представником понад тисячі знаменитостей, 200 футбольних клубів та національних федерацій.

Компанія, зокрема, розробляла техніко-економічне обгрунтування для стадіону «Нью Уемблі» в Лондоні (Англія), консультувала проект стадіону «Джузеппе Меацца» (Мілан, Італія), консультує проект стадіону «Альянс Арена» (Мюнхен, Німеччина).

Серед клієнтів IMG футбольні клуби «Манчестер Юнайтед», «Челсі», тенісна зірка Єлена Янковіч, зірка гольфу Тайгер Вудс, відомі моделі та спортсмени.