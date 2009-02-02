Челсі протримався весь матч проти Ліверпуля, майже...

10:24, 02 лютого 2009
Футбол 2012
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24 тур англійської Прем`єр-ліги

Недільними матчами закінчився 24-й тур англійської Прем`єр-ліги

Ньюкасл - Сандерленд 1:1 (Амеобі 69 пен. - Сіссе 32)

Ліверпуль - Челсі 2:0 (Торрес 89, 90+4)

Нагадаємо, що в суботу (31 січня) зіграні матчі:

МЮ - Евертон 1:0 (Роналду 43 пен.)

Арсенал - Вест Хем 0:0

Астон Вілла - Віган 0:0

Фулхем - Портсмут 3:1 (Джонсон 14, Невленд 71, 80 - Наджент 84)

Халл Сіті - Вест Бромвич 2:2 (Менді 44, Феген 69 - Сімпсон 53, Брант 73 пен.)

Міддлсбро - Блекберн 0:0.

Сток Сіті - Манчестер Сіті 1:0 (Бітті 45)

Болтон - Тоттенхем  3:2 (Пюйгреньє 31, Девіс 63, 87 - Бент 73, 75)

Становище в таблиці

1. МЮ 53 (гра в запасі)

2. Ліверпуль 51

3. Челсі 48

4. Астон Вілла 48

5. Арсенал 43

6. Евертон 37

7. Віган 33

8. Вест Хем 33

9. Фулхем 29 (дві гри в запасі)

10. Манчестер Сіті 28 (гра в запасі)

11. Халл Сіті 28

12. Болтон 27

13. Сандерленд 27

14. Тоттенхем 24

15. Ньюкасл 24

16. Портсмут 24 (гра в запасі)

17. Сток Сіті 24

18. Блекберн 23 (гра в запасі)

19. Міддлсбро 22

20. Вест Бромвич 22

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