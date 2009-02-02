Челсі протримався весь матч проти Ліверпуля, майже...
24 тур англійської Прем`єр-ліги
Недільними матчами закінчився 24-й тур англійської Прем`єр-ліги
Ньюкасл - Сандерленд 1:1 (Амеобі 69 пен. - Сіссе 32)
Ліверпуль - Челсі 2:0 (Торрес 89, 90+4)
Нагадаємо, що в суботу (31 січня) зіграні матчі:
МЮ - Евертон 1:0 (Роналду 43 пен.)
Арсенал - Вест Хем 0:0
Астон Вілла - Віган 0:0
Фулхем - Портсмут 3:1 (Джонсон 14, Невленд 71, 80 - Наджент 84)
Халл Сіті - Вест Бромвич 2:2 (Менді 44, Феген 69 - Сімпсон 53, Брант 73 пен.)
Міддлсбро - Блекберн 0:0.
Сток Сіті - Манчестер Сіті 1:0 (Бітті 45)
Болтон - Тоттенхем 3:2 (Пюйгреньє 31, Девіс 63, 87 - Бент 73, 75)
Становище в таблиці
1. МЮ 53 (гра в запасі)
2. Ліверпуль 51
3. Челсі 48
4. Астон Вілла 48
5. Арсенал 43
6. Евертон 37
7. Віган 33
8. Вест Хем 33
9. Фулхем 29 (дві гри в запасі)
10. Манчестер Сіті 28 (гра в запасі)
11. Халл Сіті 28
12. Болтон 27
13. Сандерленд 27
14. Тоттенхем 24
15. Ньюкасл 24
16. Портсмут 24 (гра в запасі)
17. Сток Сіті 24
18. Блекберн 23 (гра в запасі)
19. Міддлсбро 22
20. Вест Бромвич 22