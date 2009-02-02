Челсі протримався весь матч проти Ліверпуля, майже...

24 тур англійської Прем`єр-ліги

Недільними матчами закінчився 24-й тур англійської Прем`єр-ліги Ньюкасл - Сандерленд 1:1 (Амеобі 69 пен. - Сіссе 32) Ліверпуль - Челсі 2:0 (Торрес 89, 90+4) Нагадаємо, що в суботу (31 січня) зіграні матчі: МЮ - Евертон 1:0 (Роналду 43 пен.) Арсенал - Вест Хем 0:0 Астон Вілла - Віган 0:0 Фулхем - Портсмут 3:1 (Джонсон 14, Невленд 71, 80 - Наджент 84) Халл Сіті - Вест Бромвич 2:2 (Менді 44, Феген 69 - Сімпсон 53, Брант 73 пен.) Міддлсбро - Блекберн 0:0. Сток Сіті - Манчестер Сіті 1:0 (Бітті 45) Болтон - Тоттенхем 3:2 (Пюйгреньє 31, Девіс 63, 87 - Бент 73, 75) Становище в таблиці 1. МЮ 53 (гра в запасі) 2. Ліверпуль 51 3. Челсі 48 4. Астон Вілла 48 5. Арсенал 43 6. Евертон 37 7. Віган 33 8. Вест Хем 33 9. Фулхем 29 (дві гри в запасі) 10. Манчестер Сіті 28 (гра в запасі) 11. Халл Сіті 28 12. Болтон 27 13. Сандерленд 27 14. Тоттенхем 24 15. Ньюкасл 24 16. Портсмут 24 (гра в запасі) 17. Сток Сіті 24 18. Блекберн 23 (гра в запасі) 19. Міддлсбро 22 20. Вест Бромвич 22

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