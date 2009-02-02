Тимощук підписав контракт з мюнхенською «Баварією» на 14 млн.

Півзахисник петербурзького «Зеніту» українець Анатолій ТИМОЩУК підписав контракт з мюнхенською «Баварією», який набуде чинності з сезону 2009-2010, повідомляє німецька газета Bild.

За даними видання, контракт підписано з мюнхенським клубом терміном до 2012 року. А.ТИМОЩУК зможе почати виступати за "Баварію" з наступного сезону.

За трансфер українського хавбека "Баварія", за інформацією джерела, заплатить "Зеніту" 14 млн. дол. (близько 11 млн. євро).

У мюнхенській команді А.ТИМОЩУК замінить Марка ван БОММЕЛЯ, який прийняв рішення залишити "Баварію" влітку.

За інформацією газети, українець в середині січня вже прилітав до Мюнхена для проведення секретних переговорів з керівництвом німецької команди, які закінчилися успішно.

Проте перед українським гравцем і його клубами постає істотна проблема. Сезон в російському чемпіонаті починається 28 лютого, тоді як контракт А.ТИМОЩУКА з німецьким клубом діятиме тільки з першого червня. За інформацією видання, ситуація може бути вирішена таким чином. «Баварія» надасть гравця в оренду «Зеніту» на термін з березня до червня. Після цього в червні А.ТИМОЩУК змінить футболку з номером «10», в якій він грав в «Зеніті», на футболку з номером «4» німецького клубу.