Жеребкування відбору Євро-2012 пройде у Польщі 7 лютого 2010 р.

Жеребкування відбіркового турніру Чемпіонату Європи з футболу 2012 року відбудеться у Польщі 7 лютого 2010 року.

Як повідомляє радіо “Свобода”, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Виконавчого комітету УЄФА, яке пройшло в Ніоні.

Крім того, Виконавчий комітет УЄФА затвердив маркетингову стратегію з продажу прав на Євро-2012. Так, європейська стадія тендеру почнеться 6 лютого. Виконком також схвалив комерційну концепцію Євро-2012.

Після засідання Генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР повідомив, що у травні цього року УЄФА проведе остаточний вибір арен і складе розклад матчів. “На даний момент кожна з двох країн (Україна та Польща) запропонувала по шість міст. У кожній з них турнір прийматимуть максимум по чотири міста. У рамках наступного етапу треба перевірити, як іде підготовка стадіонів та інфраструктури. Євро-2012 вимагає величезної роботи, але ми можемо підтвердити, що ця робота йде», - сказав він.

Для того, щоб потрапити на чемпіонат, крім країн, які його приймають, національні збірні мають взяти участь у відбірковому турнірі. За допомогою жеребкування команди діляться на групи, і з кожної групи до фінальної частини виходить по одній команді. Туди мають шанс потрапити також й декілька команд, які зайняли друге місце з найбільшою кількістю балів.