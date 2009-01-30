Житомирщина популяризує свій туристичний потенціал

Житомирщина розпочала популяризацію свого туристичного потенціалу в контексті підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні громадської колегії з питань розвитку туризму заявив заступник голови Житомирської облдержадміністрації з гуманітарних питань Микола ЧЕРНЕНКО.

«Сфера туризму підтримує майже 50 суміжних галузей та створює додаткові робочі місця. Один турист дає роботу десятьом. Створення одного робочого місця в туристичній галузі у 20 разів дешевше, аніж у промисловості. Місцеві адміністрації повинні стимулювати вкладання коштів у туристичну галузь, створюючи сприятливі умови для діяльності відповідних підприємств і організацій»,- сказав М.ЧЕРНЕНКО.

За його словами, Житомирська область має потужний потенціал для розвитку ділового (конференції, семінари, виставки) та культурного туризму. Окрім вигідного географічного положення, регіон також має належний рівень розвитку транспортних терміналів, велику кількість пам’яток архітектури різних епох та стилів, розвинуті мистецькі осередки.

Водночас М.ЧЕРНЕНКО зауважив, що готельно-ресторанне господарство області не достатньо потужне. “Також не приваблює туристів і занедбаний стан багатьох історичних пам’яток та архітектурних об’єктів, недостатній благоустрій транспортних комунікацій", - сказав він.

Заступник голови ОДА наголосив, що для розвитку туризму на Житомирщині громадська колегія вирішила створити у найбільших містах області мережу туристично-інформаційних центрів, забезпечити встановлення покажчиків туристичних маршрутів, пам’яток історії, архітектури та збільшити мережу туристичних гуртків в позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.