Беркута: Харків є реальним претендентом на матчі Євро-2012

Перший заступник міністра будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства Анатолій БЕРКУТА упевнений, що Харків є одним з міст, які реально претендують на проведення матчів Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це він заявив сьогодні під час робочої поїздки до Харківщини, в ході якої оглянув об`єкти, що зводяться і реконструюються в місті у рамках підготовки до чемпіонату.

"Можу сказати твердо: Харків рухається до Євро-2012 впевненими кроками", - підкреслив А.БЕРКУТА.

Він, зокрема, позитивно оцінив побачене, а що стосується проблемних питань, то, на його думку, органи місцевого самоврядування і виконавчої влади Харківської області знають, як їх вирішувати.

"Там, де потрібна допомога органів центральної влади (це стосується експертизи проектів, регулювання окремих нормативних актів), ми домовилися, як слід діяти”, - сказав перший заступник міністра. Він також зауважив, що оскільки сьогодні є проблеми з фінансуванням об`єктів майбутнього турніру, то зараз потрібно повністю і остаточно вирішити всі питання з проектною документацією на них.

Як повідомляв УНІАН, А.БЕРКУТА є національним координатором з питань методології проектування і будівництва об`єктів Євро-2012.