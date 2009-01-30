Злітно-посадкову смугу Львівського аеропорту продовжать на 700 м

На підставі затвердженого проекту реконструкції Львівського аеропорту розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації від 23 січня аеропорту у постійне користування передано земельну ділянку загальною площею майже 12 га земель запасу місцевої сільської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, про це сказав заступник голови Львівської облдержадміністрації Сергій ТАРАТУТА.

За його словами, це дасть змогу уже найближчим часом розпочати підготовчі та земельні роботи з подовження злітно-посадкової смуги аеродрому на 700 м, що відповідатиме вимогам безпеки Міжнародної організації цивільної авіації.

Окрім того облдержадміністрація приймає заяви від власників земельних паїв, що входять в межі розширення аеропорту, щодо їх продажу.

Найближчим часом на сесію Львівської міської ради буде винесене питання відведення земельних ділянок під продовження штучної злітно-посадкової смуги аеродрому, будівництво нового пасажирського терміналу та будівництво трансформаторної підстанції, що забезпечуватиме електропостачання реконструйованих об’єктів міжнародного аеропорту «Львів».

Як повідомляв УНІАН, відповідність львівського аеропорту вимогам УЄФА та його готовність у визначені терміни є однією з ключових умов надання місту права прийняти матчі фіналу чемпіонату Європи 2012 року з футболу.