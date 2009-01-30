Завершено перший етап будівельних робіт з реконструкції НСК «Олімпійський»

Сьогодні, 30 січня, завершено перший етап будівельно-монтажних робіт з реконструкції НСК «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні під час закладення капсули з посланням до майбутніх поколінь в останню 448-у палю фундаменту нижнього ярусу трибун стадіону.

«Ми сьогодні завершили перший етап будівельно-монтажних робіт з реконструкції НСК «Олімпійський» із закладення 448-ми паль», - сказав він.

Головний інженер ХК «Київміськбуд» Олександр ГАЛИЦЬКИЙ відзначив, що перша паля на стадіоні була забита 28 листопада 2008 року.

За словами міністра, в планах на цей рік - повністю завершити на стадіоні всі роботи з нижнього ярусу трибун, укріпити і відновити верхній ярус, який не демонтується, завершити перекладання всіх інженерних мереж на території стадіону, закінчити облаштування підпірних стін і почати монтаж каркаса естакади. Крім того, цього року повинні розпочатися роботи з монтажу залізобетонного каркаса VIP-сектора і зони уболівальників, а також монтаж основної частини несучих конструкцій покриття, який буде завершено в 2010 році.

«Таким чином, цей обсяг робіт за його повного виконання забезпечить завершення будівельно-монтажних робіт у грудні 2010 року», - додав О.ГАЛИЦЬКИЙ.

Перші офіційні матчі на стадіоні планується провести до літа 2011 року.

За даними Ю.ПАВЛЕНКА, загальна вартість будівельних робіт, запланованих на цей рік, становить 800 млн. грн., передбачених у держбюджеті за програмою «Євро-2012» через Стабілізаційний фонд. Зокрема, планується, що генеральний підрядник реконструкції, ХК «Київміськбуд», разом із субпідрядними організаціями виконають робіт на 482 млн. грн., 176 млн. грн. піде на остаточну оплату генеральному проектувальникові, німецькій компанії GMP, 15 млн. грн. - на оплату незалежного консультанта, 91 млн. грн. - на закупівлю устаткування.

Ю.ПАВЛЕНКО відзначив, що проект реконструкції буде готовий у березні, а в квітні буде готова затверджена проектно-кошторисна документація.

Станом на сьогодні, на об`єкті працює 725 робітників і 150 одиниць будівельної техніки. У періоди найбільшого навантаження кількість працюючих на реконструкції може досягати 5 тисяч.