“Донбас Арена” отримала нові табло

«Донбас Арена» отримала два гігантських монітори площею майже 92 кв. метри кожен і наступного тижня, після встановлення будівельного риштування, розпочнеться їхній безпосередній монтаж.

Як повідомили УНІАН у прес-службі стадіону, контролюватиме складання особисто представник європейського підрозділу компанії Philips, виробника моніторів.

Кожний такий екран побудований із 72 панельних модулів, що складаються з пікселів і світлодіодів. Горіти діоди можуть тільки червоним, зеленим і синім кольором, інших варіантів не передбачено. Проте завдяки спеціальній технології кожний світлодіод одночасно бере участь у тисячах колірних рішень, комбінуючись між собою за інтенсивністю, яскравістю тощо. У результаті на табло буде народжуватися близько 65 тис. кольорів. До речі, загальний ресурс світлодіодів перевищує 70 тис. годин роботи, інакше кажучи, їх вистачить на багато років уперед.

Компоненти світлодіодної матриці влаштовані таким чином, щоб корегувати зображення залежно від ступеня освітленості стадіону й зовнішньої температури. Тому фактично вболівальники побачать «ідеальну картинку». Зображення буде виводитися на екран за допомогою спеціального програмного забезпечення, що включає самодіагностику, редагування, написання заздалегідь заданих сценаріїв, конвертацію зображень із різних форматів тощо.

Табло «Донбас Арени» максимально захищені від пилу й вологи. Їхня конструкція легко витримає пряме влучення струменів води і стійка до перепаду температур від «мінус» 50 до «плюс» 50 градусів за Цельсієм. При цьому загальне електроспоживання при роботі одного такого екрана - близько 30 кВт/годину. Для споруди рівня «Донбас Арени» це цілком прийнятно - система електропостачання стадіону максимально відповідатиме вимогам, що висуваються УЄФА до стадіонів класу «Еліт».

Відповідно до стандартів, «живити» донецьку арену будуть 2 незалежні джерела, точніше 2 міські підстанції. Крім того, на «Донбас Арені» будуть установлені ще 2 дизельних генератори - на крайній випадок, якщо з якоїсь причини обидві підстанції раптом вийдуть із ладу одночасно. Тоді відбудеться автоматичне введення резерву.

Електрична система стадіону буде включена в загальну систему автоматизованого керування будинком (BMS) “розумний дім”, що дозволить забезпечити максимальну безпеку глядачів і повний моніторинг усіх інженерних систем арени. На «Донбас Арені» буде встановлено безліч датчиків, що реагують на рух. У тому числі автоматично буде вмикатися/вимикатися освітлення приміщень із появою там людини - тобто комфорт і економія електроенергії одночасно.