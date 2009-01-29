УЕФА нагородили за пропаганду взаємної поваги і боротьбу з расизмом

За пропаганду взаємоповаги і боротьбу з расизмом, а також іншими негативними явищами у футболі УЄФА одержав Міжнародну нагороду Віллі Дауме за досягнення в області "фейр-плей" (“чесної гри“), повідомляє uefa.com.

Перший віце-президент УЄФА Сенеш Ерзик за дорученням президента Мішеля Платіні оримав нагороду 26 січня в Стамбулі на гала-вечері, організованому під егідою Міжнародного комітету з "фейр-плей" (CIFP), ЮНЕСКО та МОК і проведеному Турецьким олімпійським комітетом. На адресу УЄФА були висловлені слова подяки за кампанію Respect ("Взаємоповага"), що стартувала минулою весни і направлена проти будь-яких форм расизму чи інших явищ, які загрожують духу футболу. Як яскравий приклад плодів кампанії CIFP привів атмосферу на ЄВРО-2008.

Під час континентальної першості в Австрії та Швейцарії УЄФА постарався привернути якомога більше уваги до програми, щоб виховати пошану до самої гри, гімну суперника, суддів, навколишнього середовища і різноманітності учасників футбольного дійства. Емблема кампанії Respect була розміщена на всіх футболках і пляшках з напоями для гравців.

Потім кампанія розповсюдилася на всі турніри і заходи під егідою УЄФА, тоді як різні члени європейської футбольної сім`ї втілюють її в життя на національному і локальному рівнях.

УЄФА вважає, що треба поважати різноманітність, яка збагачує наш континент. Це означає, що потрібно боротися з такими соціальними недугами, як расизм, насильство, ксенофобія і гомофобия, а також підтримувати організації, що пропагують заняття спортом серед людей з різними хворобами і формами недостатності.