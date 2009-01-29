”Донбас Арену” контролюватиме ”розумний дім”

Новий стадіон Донецька «Донбас Арена» контролюватиметься системою автоматизованого управління будівлею (BMS), яка більш відома під назвою «розумний дім».

Як повідомили УНІАН у прес-службі стадіону, ця технологія повністю відповідає стандартам, що висуваються УЄФА до споруд категорії «Еліт», до яких належатиме стадіон.

Перш за все, система BMS дозволить забезпечити максимальну безпеку глядачів і повний моніторинг усіх інженерних систем, що знаходяться на «Донбас Арені». А отже, дасть можливість повністю контролювати системи життєзабезпечення споруди.

Зокрема, «розумний дім» включає моніторинг і управління ліфтами, системами вентиляції, електропостачання стадіону від міських підстанцій і внутрішніх дизельних генераторів, кондиціонування й опалення. За допомогою цієї технології можна щохвилини стежити за станом високовольтного устаткування, внутрішнього й зовнішнього освітлення, систем холодного та гарячого водопостачання і каналізації.

Крім того, BMS дозволяє контролювати системи безпеки та контролю доступу, охоронну сигналізацію й відеоспостереження, інженерні системи та устаткування з догляду за футбольним полем, а також системи протипожежної безпеки й багато що інше.

Одержані за допомогою цієї технології дані оброблятимуться за допомогою декількох сотень спеціальних промислових контролерів (programmable logic controller) - комп`ютерів у особливому промисловому виконанні. «Серцем» усієї системи стане приміщення диспетчерської, куди стікатиметься інформація у вигляді так званих мнемосхем на екранах великоформатних моніторів.

Управляти всією цією технікою й обробляти одержані дані буде спеціальна диспетчерська служба, яку найближчим часом створять на «Донбас Арені». Як запевнили в прес-службі, складатиметься вона буде винятково з висококваліфікованих інженерів.