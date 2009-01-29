УЄФА відвідає парламентські слухання з підготовки України до Євро-2012

Віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК запросив представників УЄФА на парламентські слухання з питань підготовки України до Євро-2012, що відбудуться у Верховній Раді 11 березня 2009 року.

Як повідомила УНІАН прес-секретар віце-прем’єра Галина РУСИН, зокрема, про доцільність участі представників УЄФА у цих парламентських слуханнях І.ВАСЮНИК заявив під час виступу на засіданні Наглядової ради УЄФА в Ніоні 28 січня.

Крім того, інформуючи Наглядову раду УЄФА про стан економіки України, віце-прем‘єр зазначив, що українська влада усвідомлює, що 2009 рік буде достатньо складний. Але керівництво країни докладе максимальних зусиль, щоб фінансові труднощі не позначилися на темпі підготовки об‘єктів до Євро-2012, запевнив І.ВАСЮНИК, додавши, для цього вже є необхідний набутий досвід, завдяки якому Україні вдалося виконати всі взяті на себе фінансові зобов‘язання минулого року.

І.ВАСЮНИК нагадав, що для України підготовка до футбольного чемпіонату є одним з антикризових заходів. „Будівництво та ремонт об‘єктів до Євро-2012 змушують працювати українську економіку, створюють нові робочі місця”, - підкреслив І.ВАСЮНИК.

При цьому урядовець запевнив, українська сторона усвідомлює, що реалізувати все заплановане програмою підготовки до Євро-2012 без допомоги приватних інвесторів буде неможливо.

Україна вже має хороший досвід співпраці з Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції і розвитку. Ці установи надали Україні кредит на загальну суму 400 млн. євро для ремонту автомагістралі, яка з‘єднує Київ із західним кордоном країни, повідомив віце-прем‘єр.

За його словами, кілька днів тому з ними був підписаний договір про відкриття кредитної лінії на суму до 50 млн. євро муніципальній владі міста Львова для ремонту комунальних доріг. Зараз тривають переговори про можливе фінансування за рахунок кредитів міжнародних фінансових організацій будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва і модернізації дороги, яка з’єднує Київ зі східними регіонами країни.

«Ми активно шукаємо шляхи залучення прямих іноземних інвестицій і кредитів міжнародних фінансових установ. В першу чергу вони будуть скеровані на підготовку готельної і дорожньо-транспортної інфраструктур», - сказав І.ВАСЮНИК.

А тому, підкреслив він, вже найближчим часом уряд очікує за сприяння парламенту пом‘якшити податковий та кредитний клімат для інвесторів. Віце-прем‘єр ще раз нагадав, що всі політичні сили об‘єднані навколо ідеї успішного проведення в Україні Чемпіонату.