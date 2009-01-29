Васюник: олімпійські бази маємо готувати за прикладом об‘єктів ЧЄ-12

Віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК вважає, що підготовка тренувальних баз для олімпійців має здійснюватися за досвідом підготовки об‘єктів до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра України, таку думку І.ВАСЮНИК висловив 27 січня на засіданні Оргкомітету з підготовки спортсменів до Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Всесвітніх універсіад, чемпіонатів світу та Європи.

“Ми маємо успішний досвід, в хорошому сенсі нав‘язаний нам УЄФА, в контексті підготовки об‘єктів Євро-2012. І за цим прикладом ми повинні визначити олімпійські об‘єкти і почати їх так самореалізовувати”, – сказав І. ВАСЮНИК.

За його словами, українська влада вже роками говорить про неналежну, незадовільну систему підготовки тренувальних баз, однак, досі кардинальних змін не відчувається.

За рішенням Оргкомітету, Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту найближчим часом має визначити перелік центрів олімпійської підготовки для першочергової їх реконструкції.