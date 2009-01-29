Одеська облрада затвердила цільову програму підготовки до Євро-2012

Одеська обласна рада затвердила бюджет міста на 2009 рік в обсязі 2,2 млрд. грн. і цільову програму підготовки до проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цих документів проголосувала більшість депутатів.

«Обсяг бюджету за період доопрацювання проекту рішення облради, відхиленого на попередньому пленарному засіданні січневої сесії, не змінився, - зазначила в своїй доповіді начальник фінансового управління облдержадміністрації Марина ЗІНЧЕНКО, - оскільки залишається незмінним фінансовий ресурс, який відповідає показникам розвитку Одещини поточного року».

Що стосується обсягу коштів на підготовку Євро-2012, то з держбюджету їх виділено 437 млн. грн., а бюджетом області передбачено 95,6 млн. грн. Згідно з цільовою програмою, на будівництво і реконструкцію стадіонів планується витратити 510 млн. грн., зведення тренувальних баз обійдеться в 93,2 млн. грн. Ще 395,8 млн. грн. передбачено вкласти в створення сучасних систем громадського транспорту і 192,3 млн. грн. - на підготовку готельної бази.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРІНОВИЧ, який взяв участь в роботі сесії, позитивно оцінив діяльність депутатського корпусу Одеської області, зокрема, під час підготовки бюджету цього року.