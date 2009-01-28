Україна сьогодні звітує перед УЄФА про прогрес у підготовці до Євро-2012
13:31, 28 січня 2009Футбол 2012
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Інформація від Васюника
Україна сьогодні відзвітує перед Наглядовою радою УЄФА про прогрес у підготовці до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА.
У сьогоднішньому засіданні Наглядової ради УЄФА, яка відбудеться у Ньоні (Швейцарія) братимуть участь віце-прем`єр І.ВАСЮНИК та президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС. Саме вони й представлять УЄФА звіт про виконану роботу з підготовки України до Євро-2012 за останні півтора місяця.
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