Україна сьогодні звітує перед УЄФА про прогрес у підготовці до Євро-2012

Україна сьогодні відзвітує перед Наглядовою радою УЄФА про прогрес у підготовці до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА.

У сьогоднішньому засіданні Наглядової ради УЄФА, яка відбудеться у Ньоні (Швейцарія) братимуть участь віце-прем`єр І.ВАСЮНИК та президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС. Саме вони й представлять УЄФА звіт про виконану роботу з підготовки України до Євро-2012 за останні півтора місяця.