У Львові очікують на генсека УЄФА та президента ФФУ

Генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР та президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС 4-5 лютого відвідають Львівщину з офіційним візитом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА, посилаючись на попередню інформацію, що надійшла до облдержадміністрації.

Передбачається, що представницька делегація відвідає міжнародний аеропорт «Львів» та ознайомиться з проектом реконструкції злітної смуги і пасажирського терміналу аеропорту. Гостям також продемонструють будівлю львівського залізничного вокзалу.

Д.ТЕЙЛОР та Г.СУРКІС також мають намір оглянути будівництво нового стадіону до Євро-2012. Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар УЄФА Д.ТЕЙЛОР та президент ФФУ Г.СУРКІС 2 лютого мають відвідати з інспекційною поїздкою Харківську область.