Гданськ встановив веб-камеру з видом на будівництво стадіону

У польському Гданську встановлено веб-камеру з видом на будівництво стадіону для проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу, який в 2012 році мають спільно провести Польща та Україна.

Про це УНІАН повідомили у компанії PL2012, яка координує підготовку Польщі до проведення чемпіонату.

Гданськ став четвертим містом після Кракова, Варшави та Вроцлава, який встановив таку веб-камеру.

У Гданську, як і в інших містах, усі зображення з камери будуть архівуватись, що дозволить пізніше на їхній основі створити короткі фільми про темпи будівництва стадіону.

На даному етапі на місці будівництва проводиться заміна грунту, який має стати надійною основою для спорудження спортивної арени. Земельні роботи виконує фірма WAKOZ, яка також підготовлювала місце для будівництва Вроцлавського стадіону.

Подивитися на будівництво Гданського стадіону можна тут:

http://www.2012.org.pl/cities/gdansk/camcorder

Як повідомляв УНІАН, першим встановив веб-камеру Краків, які є одним з двох резервних міст-організаторів Євро-2012 разом з Хожовим. Наступними стали Варшава та Вроцлав. Найближчим часом буде встановлено веб-камери на місці будівництва стадіонів у Познані та в Хожові.