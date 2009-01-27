На ”Олімпійському” щомісяця проводитиметься День відкритих дверей

На національному спортивному комплексі "Олімпійський" щомісяця проводитиметься День відкритих дверей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, таке рішення було ухвалене сьогодні на черговому засіданні штабу з реконструкції та будівництва НСК "Олімпійський". Нараду спільно провели міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО та президент холдингової компанії "Київміськбуд" Петро ШИЛЮК.

В засіданні штабу взяли участь представники міністерства, ДП "НСК "Олімпійський", АТ ХК "Київміськбуд", архітектурного бюро "Ю.Серьогін" та ряду будівельних компаній, які виконують роботи з реконструкції стадіону.

Під час наради розглядалося питання організації роботи з метою максимальної координації дій між міністерством, дирекцією НСК "Олімпійський", генеральним підрядником, генеральним проектувальником, консультантами та іншими організаціями, які беруть участь у реконструкції стадіону.

Крім поточних, оперативних питань виконання будівельно-монтажних робіт, на засіданні також було розглянуто питання організації безперебійного фінансування робіт з реконструкції НСК "Олімпійський".

За результатами наради Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що учасники наради ухвалили рішення проводити раз на місяць День відкритих дверей на НСК "Олімпійський". В цей день всі бажаючі, журналісти, народні депутати, представники громадських організацій матимуть можливість побувати на стадіоні під час будівництва та ознайомитися з ходом реконструкції.

Ю.ПАВЛЕНКО наголосив, що всі роботи з реконструкції НСК "Олімпійський" відбуваються чітко у відповідності до графіку робіт, який затверджений і постійно контролюється УЄФА.

Як нагадали у прес-службі Мінсім’ї, штаб з реконструкції та будівництва НСК "Олімпійський" працює в постійному режимі.

Будівельно-монтажні роботи виконуються на чотирьох ділянках спортивного комплексу. В чаші стадіону завершується влаштування конструкцій фундаменту трибун нижнього ярусу. На півдні та сході стадіону тривають роботи з влаштування підпірних стін. У напрямку Троїцької площі проводяться роботи з перекладки інженерних мереж. Триває облаштування побутового містечка для будівельників.

На сьогодні до робіт задіяні близько 700 робітників та 150 одиниць будівельної техніки.