МНС до Євро-2012 відкриє 11 нових пожежних депо

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій до Євро-2012 відкриє 11 нових пожежних депо у містах, що прийматимуть чемпіонат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник міністра МНС Валерій ТРЕТЯКОВ на прес-конференції.

За його словами, планується збудувати 5 нових депо у Києві, 3 - у Харкові, 2 - в Одесі та одне - у Дніпропетровську.

Загалом на ці цілі передбачається витрати 670 млн. грн.

Крім цього, у Києві міська влада виступила з ініціативою збудувати за власні кошти ще два пожежних депо.

В.ТРЕТЬЯКОВ також повідомив, що у Дніпропетровську, Одесі та Харкові уже розпочати роботи, зокрема, виділено земельні ділянки. Щодо Києва, за його словами, тут роботи проводяться повільно, тому МНС звернулось до КМДА з проханням прискорити питання виділення земельної ділянки.

Щодо особового складу нових підрозділів, то, за словами В.ТРЕТЬЯКОВА, на нові пожежні депо буде проводитись набір нового персоналу. За його словами, у МНС не буде проблеми з підготовкою кадрів – у кожному обласному центрі здійснюється підготовка рядового складу і в державі ще є 4 вищі навчальні заклади.

Крім того, В.ТРЕТЬЯКОВ зазначив, що минулого року на будівництво нових пожежних депо було витрачено 8 млн. грн., з яких 3 млн. грн. - на проекти і 5 млн. грн. - на закупівлю нових автомобілів.

В.ТРЕТЬЯКОВ повідомив, що з передбачених 670 млн. грн. 280 млн. витратять на будівництво, а 390 млн. - на закупівлю нової техніки.