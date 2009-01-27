Львів’яни висловлять своє бачення реконструкції стадіону СКІФ

З 23 січня до 25 лютого триває громадське обговорення реконструкції стадіону комплексно-спортивної бази Львівського державного університету фізичної культури СКІФ, який має стати тренувальним полем до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, львів’яни можуть висловити своє бачення і внести пропозиції та зауваження щодо реконструкції стадіону, зведення основних об’єктів та облаштування довколишньої території.

В рамках обговорення 23 лютого відбудуться громадські слухання проекту реконструкції, яку планують проводити відповідно до вимог УЄФА.

В проекті, зокрема, передбачено влаштувати вісім легкоатлетичних доріжок, збудувати нові криті (на 3,6 тис. місць) і відкриті (до 5 тис. місць) трибуни та корпус загального призначення з вбудованим паркінгом. Також для обслуговування команд заплановано окремий корпус з відповідними приміщеннями.

На футбольному полі планують виконати необхідні роботи з дренажу, освітлення та влаштування нового спортивного газону. Також передбачаються сектори для штовхального ядра, стрибків у висоту та довжину, оскільки на стадіоні будуть тренуватися до олімпійських ігор олімпійці області.

Як зазначили у міській раді, пропозиції (зауваження) громадськості до проекту реконструкції стадіону мають бути обґрунтовані, а також містити посилання на положення відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил.

Як повідомляв УНІАН, кошти на реконструкцію стадіону Скіф виділяються з державного бюджету України.