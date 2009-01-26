Профспілки України і Польщі за гідні умови праці на об`єктах Євро-2012

Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України і Профспілка «ZZ Budowlani» (Польща) сьогодні підписали меморандум до українського і польського урядів, УЄФА, працедавців України й Польщі з метою забезпечити реалізацію трудових прав і інтересів працівників, які задіяні на будівництві об`єктів до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України Василь ЯНЬШИН.

«Сьогодні започатковано 4-річний всеєвропейський профспілковий проект, спрямований на боротьбу за гідну працю й гідну зарплату українських і польських будівельників, які працюють на об`єктах до Євро-2012», - сказав він.

Як пояснив віце-президент Інтернаціоналу будівельників і працівників деревообробної промисловості (BWI) Васко ПЕДРІНА, в рамках профспілкової кампанії, яка здійснюється в усьому світі під гаслом «Гідні умови праці для гідного життя» і з орієнтацією на проведення Євро-2012, «ми разом з українськими і польськими профспілками – членами нашої організації, ухвалили рішення розпочати кампанію «Fair Games – Fair Play».

Серед основних цілей проекту В.ЯНЬШИН назвав: легальне працевлаштування будівельників з дотриманням національного законодавства і галузевої угоди; забезпечення відповідальності генпідрядників за дотримання трудового законодавства, відкритість тендерних процедур; участь профспілок у всіх процесах ухвалення рішень; поліпшення умов праці і створення максимальної кількості робочих місць для українських будівельників; підвищення кваліфікації для робітників, ведення колективних переговорів про підвищення безпеки праці на будівництві.

В.ЯНЬШИН повідомив, що сьогодні в будівельних роботах на НСК «Олімпійському» зайнято 600 осіб і 21 субпідрядної організації, а надалі на стадіоні працюватиме до 5 тис. осіб.

Голова української профспілки додав, що також проводитиметься моніторинг заробітної плати будівельників на об`єктах до Євро-2012.

За його даними, на сьогодні на об`єктах, задіяних в програмі підготовки до Євро-2012, немає заборгованостей із заробітної плати. При цьому він відзначив, що середня зарплата робітників в ХК «Київміськбуд», які задіяні в реконструкції НСК «Олімпійський» становить близько 5 тис. грн.