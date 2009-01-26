На ”Олімпійському” День відкритих дверей переносять на тиждень

Урочисту церемонію закладання в останню палю фундаменту першого ярусу трибун НСК "Олімпійський " символічної капсули з посланням до майбутніх поколінь, заплановану на завтра, 27 січня, перенесено на наступний тиждень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінспорту, зміни внесено через технічні причини.

Орієнтовно, захід відбудеться у вівторок (3 лютого) або у середу (4 лютого). Остаточна дата та час будуть повідомлені організаторами додатково.

Як повідомляв УНІАН, на вівторок, 27 січня, було заплановано урочисту церемонію закладання в останню, 448-му палю фундаменту першого ярусу трибун НСК "Олімпійський " символічної капсули з посланням до майбутніх поколінь.

Передбачалося, що у заході візьмуть участь віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Анатолій БЕРКУТА, голова правління АТ ХК "Київміськбуд" Петро ШИЛЮК та в. о. генерального директора НСК "Олімпійський" Дмитро ЧЕРНЯВСЬКИЙ.