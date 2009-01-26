В Одесі визначили стратегічного партнера для модернізації аеропорту

21 – 22 січня 2009 року відбулося завершальне засідання створеної рішенням виконкому Одеської міської ради комісії з проведення конкурсу по вибору стратегічного партнера з метою реконструкції і модернізації Міжнародного аеропорту «Одеса».

Як повідомили УНІАН в прес-службі міськради, комісією ухвалені рішення визнати конкурс таким, що відбувся і визначити його переможцем ТОВ «Гепард плюс» (Одеса).

Окрім цього, вирішено створити робочу групу для підготовки проекту Договору і проведення переговорів щодо спільної діяльності міської влади і партнера при реалізації інвестиційних пропозицій.

Відповідно до Положення про проведення конкурсу, переможець повинен надати робочій групі проект Договору. Надалі, після підготовки робочою групою коментарів і зауважень до проекту, проводяться переговори про остаточний варіант Договору. У разі неузгодження остаточного тексту Договору Одеська міська рада має право продовжити термін проведення переговорів.

Як повідомляв УНІАН, до складу конкурсної комісії входило 25 чоловік, зокрема 7 депутатів Одеської міськради, представника Мінтрансзв’язку, керівники аеропорту і заступник Голови Одеської обласної ради.

Конкурс проводився у два етапи. На першому розглядалися заявки семи компаній, що підтвердили готовність інвестувати в проект не менше 250 млн. дол. США, - ТОВ «Нью Систем АМ» (Харків), ТОВ «Альпари+» (Харків), Акціонерне товариство «Аеропорт Відня» (Відень, Австрія), Компанія «EQT Infrastructure Limited» (о.Гернсі), ТОВ «Гепард плюс» (Одеса), Компанія «CE Power Holdings (Cyprus) Limited» (о. Нікосія) і Компанія «ELECNOR S.A.» (Мадрид, Іспанія).

До другого етапу участі в конкурсі було допущено шість претендентів.