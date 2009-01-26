Бекхем забив перший гол за «Мілан»

Гол Девіда Бекхема закріпив перемогу "Мілана" над "Болоньєю" в чемпіонаті Італії з футболу.

У матчі 20-го туру серії А підопічні Карло Анчелотті розгромили господарів поля з рахунком 4:1. Марко ді Вайо з пенальті вивів "Болонью" вперед у дебюті зустрічі, але гол Кларенса Зеєдорфа і дубль Кака, (один м`яч з одинадцятиметрової позначки), створили гостям комфортне лідерство.

У кінцівці гри свій перший гол в італійському чемпіонаті забив Бекхем. Півзахисник збірної Англії, який виступає за "Мілан" на правах оренди, завдав потужного удару повз воротаря в ближній верхній кут.

"Мілан" набрав 40 очок, поступаючись в турнірній таблиці лише "Ювентусу" і "Інтеру", в активі яких по 43 очки.

РІА "Новости"