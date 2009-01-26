Росія відправила заявку до ФІФА на проведення ЧС-2018 або ЧС-2022

Росія відправила заявку до Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) на проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 або 2022 роках.

Про це повідомив гендиректор Російського футбольного союзу Олексій СОРОКІН у інтерв`ю російській газеті «Советский спорт» від 23 січня.

«Лист про наміри провести чемпіонат світу в Росії підписали міністр спорту, туризму і молодіжної політики Віталій МУТКО і я. У четвер ми відправили лист до ФІФА», - сказав О.СОРОКІН.

Як зазначає видання, подібні заявки до ФІФА вже відправили футбольні асоціації Австралії, Англії, Катару, а також Португалія з Іспанією та Бельгія з Голландією, які збираються брати участь в тендері спільними силами

До 16 лютого ФІФА надішле до всіх цих федерацій, включаючи РФС, форму для реєстрації заявки.