На ”Олімпійському” 27 січня - День відкритих дверей

В чаші стадіону Національного спортивного комплексу "Олімпійський " у вівторок, 27 січня, о 13.30 год. пройде урочиста церемонія закладання в останню, 448-му палю фундаменту першого ярусу трибун символічної капсули з посланням до майбутніх поколінь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінспорту, після закладання капсули відбудеться брифінг на тему "Хід виконання робіт з реконструкції НСК "Олімпійський".

У заході візьмуть участь віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Анатолій БЕРКУТА, голова правління АТ ХК "Київміськбуд" Петро ШИЛЮК та в. о. генерального директора НСК "Олімпійський" Дмитро ЧЕРНЯВСЬКИЙ.

Збір журналістів о 13.15 год. біля входу на стадіон з боку станції метро "Палац Спорту".

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