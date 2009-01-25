Васюник задоволений станом будівництва стадіону у Львові

Віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК після відвідання місця будівництва у Львові стадіону до Євро-2012 висловив задоволення організацією та станом робіт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міськради.

"У Львові йде реальна робота з будівництва стадіону і це відповідь усім тим песимістам, які ще два місяці тому сумнівались у правильності вибору генпідрядника – компанії «Азовінтекс»", - сказав І.ВАСЮНИК. За його словами, наразі дотримуються усі графіки, заявлені УЄФА, сформована професійна команда, а на будівництві працює понад 120 робітників, з яких половина - львів’яни.

"Влітку в піковий період буде задіяно до півтори тисячі працівників і це реальна, жива відповідь на економічну кризу" – зазначив віце-прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, урядова делегація з питань підготовки до Євро-2012 на чолі з І.ВАСЮНИКОМ 23 січня відвідала Львів. Під час візиту урядовці ознайомилася з ходом будівництва стадіону та реконструкцією львівського аеропорту.

Станом на сьогодні у Львові завершено земляні роботи на місці будівництва стадіону та розпочались роботи зі встановлення фундаменту, які триватимуть чотири місяці. До кінця 2009 року буде зведено каркас споруди, а завершити будівництво арени заплановано до кінця 2010 року.