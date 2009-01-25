Аеродром у Львові почнуть реконструювати в середині березня

Заступник Голови Державіаадміністрації–Національний координатор з підготовки аеропортів до Євро-2012 Кирило ПОЛІЩУК та представники науково-дослідного інституту «Украеропроект» заявляють, що орієнтовно до 10 березня розпочнуться будівельні роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги Львівського аеродрому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансзв’язку, про це вони поінформували віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА 23 січня під час його перебування з робочим візитом у Львові.

Також з березня цього року, за словами нацкоординатора та представників компанії «Тебодин-Україна», яка є переможцем тендеру на проектування аеровокзалу аеропорту «Львів», почнеться пошук потенційного інвестора з будівництва нового аеровокзалу.

Як повідомляв УНІАН, проект реконструкції злітно-посадкової смуги Львівського аеропорту, розроблений НДІ «Украеропроект», вже отримав остаточний висновок та схвалення «Держбудекспертизи». Зараз сам проект та висновок до нього направлені на розгляд відповідним Міністерствам з наступною передачею на висновок Мін’юсту.

Після цього проект буде винесений на розгляд уряду для прийняття відповідного розпорядження Кабміну про затвердження проекту та титулу будови і реконструкції аеродрому державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів».