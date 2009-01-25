Розпочалася підготовка до реконструкції дороги Київ-Харків

Відповідно до Стратегії співробітництва з Міжнародним банком реконструкції та розвитку на 2008-2011 роки в Україні розпочалася підготовка до реалізації проекту щодо приведення до європейського рівня автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці від міста Бориспіль (км 44+500) до міста Лубни (км 191+400).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансзв`язку, у рамках проекту планується провести капітальний ремонт автодороги та розвиток її кадрового й інституційного потенціалу.

Обсяг кредитних ресурсів для реалізації проекту становитиме 400 млн. дол. США, термін кредитування – 17 років.

Автомобільна дорога Київ-Харків-Довжанський на ділянці від Борисполя до Лубен є однією з найважливіших магістральних доріг України, що збігається з національним транспортним коридором Європа-Азія та входить до переліку об’єктів з підготовки до проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.